Kan donduran cinayet! Cesedi buzdolabından çıktı

Olay, Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan İsmail Özbek'den (63) uzun süre haber alamayan apartman sakinleri, kötü kokularında yükselmesinin ardından polis ekiplerine haber verdi. İddiaya göre, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapı kırılarak girilen daire ekipleri kötü kokunun geldiği yeri bulmak için her yeri didik aramaya başladı. Son olarak ise kapısı koli bandı ile kapatılan buzdolabına yönelen ekipler, dolabın kapağını açtığında gözlerine inanamadı.