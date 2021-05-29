4 ilde dev 'kripto para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, kendilerini kripto para borsasında güvenilir bir aracı kurum olarak göstererek 105 vatandaşı 400 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen çete üyelerine polis operasyon yaptı.
3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu Diyarbakır merkezli İstanbul, Adana ve Elazığ'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucu, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine konulurken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır merkezli 4 ilde kripto para operasyonu
Operasyonda söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise, ruhsatsız iki adet tabanca, bir adet av tüfeği, çok sayıda mermi ve fişek, cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
4 İLDE 12 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYONDA, 10 GÖZALTI
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda operasyon başlatıldı.
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3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu 25.Mayıs günü Diyarbakır merkezli İstanbul, Adana ve Elazığ illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 12 farklı adrese baskın düzenlenerek 10 şüpheli gözaltına alındı.