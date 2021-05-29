Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Diyanet dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihi merak ediliyor. Her sene belli tarihlerde bayram tatili yapan müminler gözlerini kurban bayramı ne zaman sorusunun yanıtına çevirdi. Ramazan Bayramı'nda corona virüsü nedeniyle tatil yapamayanlar gözlerini Kurban Bayramı'na çevirdi. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi…
Kurban Bayramı, 2021 yılında 20 Temmuz'da başlayıp 23 Temmuz'a kadar devam edecek. 19 Temmuz'da Kurban Bayramı'nın arefe günü idrak edilecek. Bu yıl Kurban Bayramı hafta içine denk geliyor. Cuma günü bayramın son günü olacak.
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
Arefe Günü nedeniyle 19 Temmuz Pazartesi yarım gün olacak. Kurban Bayramı Salı gününden Cuma gününe kadar sürecek ve tatil buradan hafta sonuna bağlanacak. Pazartesi gününün tam gün izinli olması halinde Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.