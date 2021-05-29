Lazer epilasyon faciası! Genç adamın kolları yandı

DAVACI OLDU

Acil serviste adli raporun tutulduğunu kaydeden A.E, daha sonra uzman doktora göründü. Burada tedavi edilen A.E'nin kollarında birinci derece yanıklar oluştuğu belirlendi. Güzellik merkezi hakkında davacı olan A.E, "Şikâyetçiyim ve şikâyetimden asla vazgeçmeyeceğim. Benim başıma gelenler bir başkasının başına gelmesin. Ben yandım başkası yanmasın. Başta Sağlık Bakanlığı, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü ve yetkili mercilerin gerekli işlemleri yapmasını istiyorum" diye konuştu.