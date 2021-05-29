Lazer epilasyon faciası! Genç adamın kolları yandı

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesindeki güzellik merkezine giden A.E, 22 Mayıs'ta lazer epilasyona girdi. Seans sırasında kolunda yanıklar oluşan A.E, "Uygulanan lazer epilasyon sırasında kolumda yanıklar oluştu. Kolumda yanıklar oluştuğunda lazer epilasyonunu uygulayan kişi bana 'kullandığımız yeni cihazın farklı olduğundan dolayı yanıkların oluştuğunu kısa zamanda geçeceğini' söyledi. Seans sırasında kolumun ağrıdığını ve yandığını söylememe rağmen kendileri ağrıların 'geçeceğini' söyledi" dedi.
YANIKLAR KALICI OLABİLİR
Epilasyonun tamamlanmasının ardından evine giden A.E, ağrıların arttığını belirterek, "Seans sırasında vücudum ve kollarımda acı duyduğumu bildirmeme rağmen 'acının normal' olduğu ve bir süre sonra geçeceği söylendi. Kolumdaki yanıklar dayanılmayacak düzeyde acımaya başladı. Ağrıların artmasından dolayı ertesi gün acil servise gittim. Doktor 'Yanığın aşırı olduğunu, kalıcı olabileceğini ve uzman doktora görünmem gerektiğini' söyledi" ifadelerini kullandı.
DAVACI OLDU
Acil serviste adli raporun tutulduğunu kaydeden A.E, daha sonra uzman doktora göründü. Burada tedavi edilen A.E'nin kollarında birinci derece yanıklar oluştuğu belirlendi. Güzellik merkezi hakkında davacı olan A.E, "Şikâyetçiyim ve şikâyetimden asla vazgeçmeyeceğim. Benim başıma gelenler bir başkasının başına gelmesin. Ben yandım başkası yanmasın. Başta Sağlık Bakanlığı, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü ve yetkili mercilerin gerekli işlemleri yapmasını istiyorum" diye konuştu.