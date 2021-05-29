Oğlum duyarlılığının kurbanı oldu

Konya'nın Yazır mahallesinde iki gün önce meydana gelen olayda, sigortacılık yapan Orhan Çumralıgil (35) ve arkadaşı Dündar Kömürcü (42) arkadaşlarının evinde otururken bir kadının yardım çığlıklarını duydu. Çumralıgil ve Dündar, apartman koridorunda A.B. adlı kadını döven Fatih Özçiftçi (28) ve Yaşar Karadeniz (29) ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada Çumralıgil ve Kömürcü bıçaklandı. Çumralıgil kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Kömürcü ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından katil zanlısı Fatih Özçiftçi ve Yaşar Karadeniz tutuklandı. Şüphelilerden Özçiftçi'nin çoğunluğu kasten yaralama olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğu, daha önce 3 kez cezaevine girdiği ve cinayetten 17 gün önce 9 Mayıs'ta cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.Olayda öldürülen Orhan Çumralıgil'in babası olan eski milli boksör ve antrenör Turhan Çumralıgil, oğlunu kaybetmenin acısını yaşıyor. SABAH'a konuşan baba Çumralıgil, "Benim oğlum adam gibi adamdı. Çevresine, topluma çok duyarlıydı. Yardımsever, aslan gibiydi. Oğlum sadece dayak yiyen bir kadına yardım etmek istedi. Ama iki kişi gelip oğlumu canından etti. Benim oğlum duyarsız bir vatandaş gibi mi davranmalıydı? Toplumumuz böyle mi olmalı? Oğlum duyarsız kalsaydı belki de o kadını öldüreceklerdi. Ama benim oğlum bir kadın dayak yerken onu görmemezlikten gelemezdi, gelmedi de. Oğlum boksla ilgilendi, yüzme antrenörlüğü yaptı. Öğrenciler yetiştiren bir çocuktu. Üzülüyoruz ama elden bir şey gelmiyor. Ailecek bu davanın peşini bırakmayacağız. Oğlumun hakkını adalet önünde sonuna kadar savunacağız" dedi.Babası gibi boksa meraklı olan Orhan Çumralıgil'in de zamam zaman salona giderek boks antrenmanları yaptığı belirtildi. Çumralıgil'in ölümü hem yakınlarını hem de boks camiasını yasa boğdu. Çumralıgil'in arkadaşları sosyal medyadan, "Bu gidişin olmadı abi. Çok üzdün bizi. Sen bu alemde çok iyi bir insandın" mesajlar paylaştı. Türkiye Boks Federasyonu da yaptığı paylaşımda, "Eski milli boksörlerimizden Turhan Çumralıgil'in oğlu Orhan Çumralıgil'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.