Öpücüğün rüşvet sayıldığı davada polise hapis cezası

Gaziantep'te polis memuru E.E.'nin fuhuştan işlem yaptığı S.B.'yi öpmesi ve ardından cinsel ilişki yaşaması nedeniyle E.E. ve S.B. hakkında öpücükle 'rüşvet alma ve verme' suçlarından dava açıldı. E.E. ile S.B. ve eşi M.B.'nin yargılandığı Gaziantep 5 Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada dün karar çıktı. Mahkeme heyeti, polis memuru E.E. ile S.B.'nin 'rüşvet alma ve verme' suçundan beraatine karar verirken ikiliyi 'görevi kötüye kullanma ve azmettirme' suçundan 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırarak verilen cezayı 5 yıl erteledi.