Pandemi sürecinde 59 ülkede 2 bin 710 hemşireyi kaybettik

SamsunOndokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nün ev sahipliği ve OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde çevrimiçi olarak yapılan "IV. Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu"nda Kovid-19 salgınında hemşirelerin psikolojik sağlamlığı, sağlıkta eşitsizlik ve hemşirelik eğitimi mercek altına alındı. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, "En ağır yükü hemşireler çekiyor" derken OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özen Kulakaç pandemide 59 ülkede 2 bin 710 hemşire hayatını kaybettiğini söyledi.