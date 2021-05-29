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Giriş Tarihi: 29.5.2021

Pandemi sürecinde 59 ülkede 2 bin 710 hemşireyi kaybettik

AA
Pandemi sürecinde 59 ülkede 2 bin 710 hemşireyi kaybettik
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nün ev sahipliği ve OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde çevrimiçi olarak yapılan "IV. Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu"nda Kovid-19 salgınında hemşirelerin psikolojik sağlamlığı, sağlıkta eşitsizlik ve hemşirelik eğitimi mercek altına alındı. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, "En ağır yükü hemşireler çekiyor" derken OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özen Kulakaç pandemide 59 ülkede 2 bin 710 hemşire hayatını kaybettiğini söyledi.
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Pandemi sürecinde 59 ülkede 2 bin 710 hemşireyi kaybettik
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