Patronunun anahtarlarını kopyaladı, sonra kasadan 110 bin lirayı çaldı

Adana'da Mehmet Saygı (31), borçlarını ödeyemeyince çalıştığı işyerini 2 arkadaşıyla birlikte soydu. Mehmet Saygı, önce patronunun çantasından gizlice aldığı anahtarları çalıp kopyaladı, sonra da yanına aldığı 2 arkadaşıyla birlikte soygunu gerçekleştirdi. Saygı, kamera ve güvenlik sistemini devre dışı bırakıp, anahtarla girdikleri işyerindeki kasadan 110 bin lira çaldı. Polis, dedektif gibi iz sürüp, film gibi bir soygunu açığa çıkarttı. Mehmet Saygı ile birlikte yakalanan diğer 2 kişi de tutuklandı.

Olay, 20 Mayıs'ta merkez ilçe Yeşilova Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Mehmet Saygı, borcunu ödemek için yakın arkadaşları Cemal Demir (28) ve Gökhan Aslan'a (32) çalıştığı işyerini soymayı teklif etti. Saygı, teklifinin kabul görmesi üzerine planını yaptı. Önce patronunun çantasından işyeri ve çelik kasanın anahtarlarını çalıp kopyalattı, sonra da takip edilmemek için arkadaşı Mehmet T.'nin aracıyla kendi otomobilini takas etti.

Olay günü Mehmet Saygı, arabada beklerken Cemal Demir ve Gökhan Aslan, anahtarla işyerine girdi ve ilk olarak güvenlik kamerası ve alarm sistemini devre dışı bıraktı. İkili, daha sonra Selçuk A'nın ofisindeki çelik kasayı da yine anahtarla açıp, içindeki 110 bin lira nakit parayı alıp, kendilerini bekleyen Saygı'nın aracına binerek kaçtı. Sabah işyerine gelen Selçuk A. çelik kasasının kapağının açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı aydınlatmak için harekete geçti. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarında zanlıların kullandığı aracın plakasını tespit etti. Mehmet T. aracını Mehmet Saygı'ya verdiğini söyledi. Bunun üzerine Mehmet Saygı ile birlikte olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen Cemal Demir ve Gökhan Aslan gözaltına alındı. Yapılan aramada da işyerinden çalınan paranın sadece 39 bin lirası bulundu. Şüphelilerin, paranın geri kalanıyla borçlarını ödeyip, harcadıkları öğrenildi. Üç kişi cezaevine konuldu.