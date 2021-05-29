Pendik'te "velayet" saldırısı! Eski eşinin kardeşleri tarafından öldüresiye dövüldü... O anlar kamerada

Pendik'te boşandığı eşinden icra yoluyla 2 çocuğunu alan baba, aracıyla eve döndüğü esnada eski eşinin kardeşleri tarafından önce aracının önü kesildi sonra darbedildi.
İstanbul Pendik'te çocuk velayetinde dehşet doldu dakikalar: Yol kesip, sopalarla darp ettiler
UZUN SÜRE TAKİP EDİLDİ
Olay, Pendik Kaynarca'da öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, boşandığı eşinden icra yoluyla çocuklarını almak üzere mahkemeye başvuran baba, kararın aleyhine sonuçlanması sonrası 2 çocuğunu da yanına alarak evine doğru yola çıktı.
Mahkeme tarafından verilen karara itiraz eden çocukların Tarık Ç. ile Tayfun Ç. isimli dayıları babaya ait aracı uzun süre takip etti.
SOPALARLA DARBETTİLER
Bir süre takipte kalan dayılar, yol üzerinde babaya ait aracın önünü keserek çocukları zorla almaya kalkışıp, sopalarla babayı darbetti. Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.