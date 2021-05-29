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Giriş Tarihi: 29.5.2021 17:36 Son Güncelleme: 29.5.2021 17:45

'te "" saldırısı! Eski eşinin kardeşleri tarafından öldüresiye dövüldü... O anlar kamerada

İHA
Pendik'te velayet saldırısı! Eski eşinin kardeşleri tarafından öldüresiye dövüldü... O anlar kamerada

'te, boşandığı eşinden icra yoluyla 2 çocuğunu alan baba, aracıyla eve döndüğü esnada eski eşinin kardeşleri tarafından sopalarla darbedildi. Yaşanan dehşet anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte haberin detayları...

Pendik'te boşandığı eşinden icra yoluyla 2 çocuğunu alan baba, aracıyla eve döndüğü esnada eski eşinin kardeşleri tarafından önce aracının önü kesildi sonra darbedildi.

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UZUN SÜRE TAKİP EDİLDİ

Olay, Pendik Kaynarca'da öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, boşandığı eşinden icra yoluyla çocuklarını almak üzere mahkemeye başvuran baba, kararın aleyhine sonuçlanması sonrası 2 çocuğunu da yanına alarak evine doğru yola çıktı.

Mahkeme tarafından verilen karara itiraz eden çocukların Tarık Ç. ile Tayfun Ç. isimli dayıları babaya ait aracı uzun süre takip etti.

SOPALARLA DARBETTİLER

Bir süre takipte kalan dayılar, yol üzerinde babaya ait aracın önünü keserek çocukları zorla almaya kalkışıp, sopalarla babayı darbetti. Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Pendik'te "velayet" saldırısı! Eski eşinin kardeşleri tarafından öldüresiye dövüldü... O anlar kamerada
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