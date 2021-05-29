Şanlıurfa’da otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü

Kaza Karakörpü ilçesi Çardaklıkaya Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Suzan M'nin kullandığı 34 FN 8146 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kayalıklara çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipler, kadının öldüğünü saptadı. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücü kadının cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.