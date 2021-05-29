Şeker Koması nedir, belirtileri nelerdir? Şeker Koması nasıl olur?

ŞEKER KOMASI NEDİR?

Şeker koması, vücutta şekerin düşmesi ya da yükselmesi sonucu meydana gelir. Şeker komasına giren hastaların bilinci yerinde değildir. Dolayısıyla bu hastaların, etrafındaki kişilerin dikkatli olması ve derhal sağlık görevlilerine durumun bildirilmesi gerekmektedir. Şeker koması, şeker hastalığı bulunan kişilerde ansızın gelişebilir. Bu nedenle, hastaların insülin kullanımına azami dikkat etmeleri gerekir. Grip, bademcik iltihabı, ishal vs. gibi hastalıkların da tetikleyebileceği şeker koması, hastaların belirli aşıları olmasını gerekli kılmaktadır.

ŞEKER KOMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şeker koması, vücuttaki şekerin aniden düşmesi ya da yükselmesi nedeniyle olur. Eğer koma durumu, şekerin yükselmesi nedeniyle gerçekleşirse çok susama, kalp çarpıntısı, idrar artışı, baş ağırısı, halsizlik ve bulanık görme gibi belirtilere sebep olur. Komanın nedeni şeker düşmesiyse hastada; çarpıntı hissi, terleme, huzursuzluk hissi, karın ağrıları, bulantı, kusma, şeker yeme isteği semptomları görülür.