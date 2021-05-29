Şeker Koması nedir, belirtileri nelerdir? Sorusunun yanıtı an itibariyle binlerce kişinin gündemine geliyor. Son olarak Spor dünyasında Fikret Engin'in hayatını kaybetmesi sonucu bu hastalıkla ilgili olarak şeker koması nasıl ve neden olur sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Hastalığın birçok sebebi olurken en bilinen özelliği, idrar artışı, baş ağırısı, halsizlik ve bulanık görmedir. Buna göre; Şeker Koması nedir, belirtileri nelerdir? Şeker Koması nasıl olur?
Şeker koması, vücutta şekerin düşmesi ya da yükselmesi sonucu meydana gelir. Şeker komasına giren hastaların bilinci yerinde değildir. Dolayısıyla bu hastaların, etrafındaki kişilerin dikkatli olması ve derhal sağlık görevlilerine durumun bildirilmesi gerekmektedir. Şeker koması, şeker hastalığı bulunan kişilerde ansızın gelişebilir. Bu nedenle, hastaların insülin kullanımına azami dikkat etmeleri gerekir. Grip, bademcik iltihabı, ishal vs. gibi hastalıkların da tetikleyebileceği şeker koması, hastaların belirli aşıları olmasını gerekli kılmaktadır.
Şeker koması, vücuttaki şekerin aniden düşmesi ya da yükselmesi nedeniyle olur. Eğer koma durumu, şekerin yükselmesi nedeniyle gerçekleşirse çok susama, kalp çarpıntısı, idrar artışı, baş ağırısı, halsizlik ve bulanık görme gibi belirtilere sebep olur. Komanın nedeni şeker düşmesiyse hastada; çarpıntı hissi, terleme, huzursuzluk hissi, karın ağrıları, bulantı, kusma, şeker yeme isteği semptomları görülür.
eker komasına giren hastanın mutlaka hastaneye götürülmesi gerekmektedir. Kişiye hastanede serum verilir. Bunun yanı sıra elektrolit, tansiyon ve kalp ritminin düzeltilmesi gibi tedavi yöntemleri de uygulanır.
Tanı için idrar ve kan testleri yaptırılır. İdrarda normalde çok az miktarda şeker bulunur. Şeker hastalarında ise bu miktar oldukça yükselir.
Açlık kan şekeri ölçülür. Açlık kan şekerinin normal düzeyi 126 mg ve dl'in altındadır. Bunun üzerinde olması yine herhangi bir zamanda ölçülen kan şekeri ölçümü 200 mg ve dl'in üzerinde olması şeker hastasıdır.