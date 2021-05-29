Şişli’de gecekondu alev alev yandı, 1 kişi yaralandı

Yangın, 23.00 sıralarında Şişli Yayla Mahallesi Talimhane Sokak'ta bulunan tek katlı bir gecekonduda çıktı. Bilinmeyen bir sebeple gecekondunun alev alev yandığını görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm gecekonduyu sardı.





ÇATIDAN ATLADI BACAĞI KIRILDI



Evde yaşayan Umut Eyi alevler arasından çıkamayınca gecekondunun çatısından aşağıya atladı. Annesi Şefika Eyi ile ismi öğrenilemeyen amcası vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Anne ve amcaya bir şey olmazken çatıdan atlayan Umut Eyi'nin bacağı kırıldı. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.





GECEKONDU ALEV ALEV YANDI



Sokağın dar olması sebebiyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte oldukça zorlandı. Alev alev yanan gecekonduya itfaiye ekipleri, bir çok noktadan müdahale etti. Yangın yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında gecekonduda hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.