Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şişli’de gecekondu alev alev yandı, 1 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 30.5.2021 02:35

’de gecekondu alev alev yandı, 1 kişi yaralandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Şişli’de gecekondu alev alev yandı, 1 kişi yaralandı

’de çıkan yangında tek katlı bir gecekondu alev alev yandı. Gecekonduda yaşayan adlı bir kişi yaralandı.

Yangın, 23.00 sıralarında Şişli Yayla Mahallesi Talimhane Sokak'ta bulunan tek katlı bir gecekonduda çıktı. Bilinmeyen bir sebeple gecekondunun alev alev yandığını görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm gecekonduyu sardı.



ÇATIDAN ATLADI BACAĞI KIRILDI

Evde yaşayan Umut Eyi alevler arasından çıkamayınca gecekondunun çatısından aşağıya atladı. Annesi Şefika Eyi ile ismi öğrenilemeyen amcası vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Anne ve amcaya bir şey olmazken çatıdan atlayan Umut Eyi'nin bacağı kırıldı. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.



GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Sokağın dar olması sebebiyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte oldukça zorlandı. Alev alev yanan gecekonduya itfaiye ekipleri, bir çok noktadan müdahale etti. Yangın yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında gecekonduda hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şişli’de gecekondu alev alev yandı, 1 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA