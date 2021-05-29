Genelgeler ve sokağa çıkma yasağı hakkında son dakika haberleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri, salgın sürecinde dönemlik olarak değişti. 1 Haziran itibarıyla, tedbir ve yasakların daha da gevşetilmesi beklenirken, aşılama sürecindeki hız ve vaka ile vefat sayısındaki düşüş de göz önünde bulunduruluyor. Peki, alınan son kabine kararı ve İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, 1 Haziran'dan sonra yasaklar kalkacak mı?

SON DAKİKA: 1 HAZİRAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

İçişleri Bakanlığı, korona virus ile mücadele kapsamında "Tam Kapanma" sonrasında alınacak tedbirlerle ilgili, 81 İl Valiliğine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge göndermişti. Normalleşmenin ikinci aşaması 1 Haziran sonrası başlarken bu kapsamda sokağa çıkma yasağı saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusu yeni genelgeyle belli olacak.