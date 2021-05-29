Son dakika: Ankara'da yalnız yaşayan kadın, başından vurulmuş halde ölü bulundu

EVİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Yakın zamanda eşinden boşanan Ünsal'ın sahtecilik ve uyuşturucudan 11 suç kaydının olduğu, evinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Ayrıca, Ünsal'ın dairesine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, evi dağıttığı belirlendi.