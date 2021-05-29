Son dakika: Esenyurt'ta "mavi su" kabusu! Sokak köpekleri ölmeye başladı

Biz ihracat yapan bir firmayız. Üretimi durdurup, su tahliyesi ile uğraşıyoruz. Bizim gibi birçok firmayı su bastı. Zamanında İSKİ'nin burada altyapısı yoktu, firmalar kendi altyapısını yapmış. Normal su dışında buraya bir anda 60 ton su basıyorlar. Bunun içerisinde bir de çakıl var. İSKİ'nin bize söylediği çakıl olması normal" dedi.