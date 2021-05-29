Son dakika: Milas'ta korkutan yangın! Ekipler alarma geçti

Son dakika haberleri...Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Çökertme Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına, 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer, 11 su tankeri, 6 yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahalede bulunuluyor.
Rüzgarın etkisiyle yayılma riski bulunan alevlere karşı arazözler evlere yakın alanlarda tedbir amaçlı bekletiliyor.
"ŞİDDETLİ RÜZGAR KONTROLÜ ZORLAŞTIRIYOR"
Yangının büyümesi üzerine Muğla orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, İzmir ve Denizli'den de takviye ekipler istendi. Rüzgarın şiddetli estiği bölgede yangın yerleşim birimlerinin üst bölümlerinde seyrediyor. Alevlerin yerleşim birimine tehdit etmediği ve kontrol altına alınması için çalışmaların havadan ve karadan devam ettiği açıklandı.
Öğle saatlerinde çıkan yangının ilk çıkış görüntüleri ise amatör kameralara yansıdı. Deniz üzerindeki bottan çekilen görüntülerde yangının küçük bir alanda başladığı ve sonrasında rüzgarın da şiddeti ile daha geniş bir alana yayıldığı görülüyor.