Son dakika: Milas'ta korkutan yangın! Ekipler alarma geçti





Öğle saatlerinde çıkan yangının ilk çıkış görüntüleri ise amatör kameralara yansıdı. Deniz üzerindeki bottan çekilen görüntülerde yangının küçük bir alanda başladığı ve sonrasında rüzgarın da şiddeti ile daha geniş bir alana yayıldığı görülüyor.