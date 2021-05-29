Telefona bakarken kaza yapan şoföre 15 yıl

İstanbul Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsünün bariyere çarpması sonucu 31 yaşındaki yolcu Sevgi Yamaç Yalçin hayatını kaybetmesine, Munür Bozkurt'un ise yaralanmasına neden olan şoför hakkındaki soruşturma tamamlandı. Olay, 21 Nisan günü saat:06.30 sıralarında Sultangazi Mescid-i Selam'dan özel halk otobüsünü devir alan şüphelinin 36L hattının seferini yapmak üzere yola çıktı.

Sabah saat yedi sularında Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi Barbaros Bulvarı Balmumcu Tüneli içerisine giren otobüs şoförü, araç kullandığı sırada sol eline şarj bağlantısında olan cep telefonunu eline alarak telefonuyla uğraşmaya başladı. Bu sırada hızını azaltmayarak 30 km hız limiti olan tünele 61 km hızla girerek tünel içerisinde telefonuyla uğraştığı bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsü düzeltmek için 65-67 km hıza çıkan şoför, bariyerlere saplandı. Bariyerin otobüsün içine girmesi sonucu 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın otobüse sağlanan bariyere sıkışırken, Munür Bozkurt yaralandı. Genç kadın hayatını kaybederken, genç adamın ağır kemik kırıkları oluşacak şekilde yaralandı.

BİLİRKİŞİ: 'ŞOFÖR ASLİ KUSURLU'

Olay nedeniyle gözaltına alınan şoför Baki Tatlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dosya bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, seyir halinde cep veya araç telefonu kullanmak suretiyle ya da benzer haberleşme cihazlarını alarak kullanmak suretiyle kural ihlalini açıkça gerçekleştirdiği ve sürücüler kavşaklara yaklaşırken dönemeçlere girerken yaklaşırken hızını azaltmak zorunda bulunmasına rağmen hızını azaltmayarak hız sınırının 2 katı civarında hızı aşmak suretiyle ölümlü ve yaralamalı kazaya sebebiyet verdiği rapor edildi.

15 YIL İSTENDİ

Asli kusurlu olan şoför Tatlı'nın yolculardan birinin ölümüne birinin ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şoförün, yegane ve asli kusurlu mahiyette olduğu ve herhangi bir kusur atfedilebilecek kişinin bulunmadığı anlatıldı. İki yıldan on beş yıla kadar hapis cezası istenen şoför, Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.