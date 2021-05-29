Turhan Çumralıgil: Oğlum duyarlılığının kurbanı oldu





Çevresine, topluma çok duyarlıydı. Yardımsever, aslan gibiydi. Oğlum sadece dayak yiyen bir kadına yardım etmek istedi. Ama iki kişi gelip oğlumu canından etti. Benim oğlum duyarsız bir vatandaş gibi mi davranmalıydı? Toplumumuz böyle mi olmalı?