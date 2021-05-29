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Giriş Tarihi: 29.5.2021 13:09 Son Güncelleme: 29.5.2021 13:10

'de görüldü köylüler tedirgin! Et yiyen çekirge şehri alarm durumuna geçirdi

AA
Türkiye'de görüldü köylüler tedirgin! Et yiyen çekirge şehri alarm durumuna geçirdi

'ın ilçesinde bir tarlada etçil çekirgeye rastlandı. Bıçakçı, 2 yıldır bu büyüklükte çekirgeler gördüğünü belirterek, "Otların arasında bir şeyin yürüdüğünü fark ettim. Başta yengeç sandım, yaklaştığımda dev bir çekirge olduğunu gördüm." dedi.

Çiftçi Hasan Bıçakçı, tarlasında mercimek hasadı yaparken yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge buldu.

Bıçakçı, 2 yıldır bu büyüklükte çekirgeler gördüğünü belirterek, "Otların arasında bir şeyin yürüdüğünü fark ettim.



Başta yengeç sandım, yaklaştığımda dev bir çekirge olduğunu gördüm." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan da boyu 20 santimetreye kadar ulaşabilen bu türün, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge olduğunu söyledi.

Arpa ve mercimek hasadından sonra çekirgelerin yoğun görüldüğünü belirten Kaplan, "Ekinlerin biçilmesiyle yiyecek bulamayan çekirgeler yerleşim noktalarına geliyor." ifadesini kullandı.

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Türkiye'de görüldü köylüler tedirgin! Et yiyen çekirge şehri alarm durumuna geçirdi
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