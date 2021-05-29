Ukraynalı dağcının cesedine ulaşıldı

Antalya'da 26 gündür haber alınamayan Ukraynalı kadın dağcının cesedi bulundu. Tatil amacıyla 1 Mayıs'ta kente gelen Yana Kryvosheia'dan (42) haber alınamaması üzerine son telefon sinyalinin alındığı Konyaaltı ilçesindeki Geyiksivrisi zirvesinde başlatılan arama çalışmaları genişletilerek yürütüldü. İl Jandarma Komutanlığı JAK, AFAD ve AKUT ekipleri ile UMKE personelince yürütülen çalışmalarda drone da kullanıldı. Bölgedeki kayalıklardan uçuruma düştüğü belirlenen Kryvosheia'nın cesedine ulaşıldı.