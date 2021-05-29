Ülkemizde Babalar Günü ne zaman kutlanacak? Babalar Günü tarihi ne, hangi tarihte kutlanır, bu yıl Babalar Günü ne zaman 2021?

Neredeyse yüz yıldır pek çok ülkede kutlanan Babalar Günü, ülkemizde de büyük küçük herkesin babalarını mutlu etmek için kutladığı özel bir gündür. Bu özel gün her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar gününde kutlanmakta olup denk geldiği tarih her yıl değişmektedir. Bu sebeple bu yıl ülkemizde Babalar Günü ne zaman kutlanacak, Babalar Günü tarihi ne, hangi tarihte kutlanır, bu yıl Babalar Günü ne zaman gibi sorular gündemde yerini koruyor. İşte 2021 Babalar Günü tarihi.

TÜRKİYE'DE BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Amerika'da doğan ve tüm dünyaya yayılan Babalar Günü kutlamaları pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de Haziran ayının üçüncü haftasındaki Pazar günü kutlanıyor. Türkiye'de Babalar Günü için Pazar gününün seçilme sebebi, Pazar günlerinin tatil olması sebebiyle babaların evde olmasıdır.