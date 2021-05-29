Ülkemizde Babalar Günü ne zaman kutlanacak? Babalar Günü tarihi ne, hangi tarihte kutlanır, bu yıl Babalar Günü ne zaman 2021?

Neredeyse yüz yıldır pek çok ülkede kutlanan Babalar Günü, ülkemizde de büyük küçük herkesin babalarını mutlu etmek için kutladığı özel bir gündür. Bu özel gün her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar gününde kutlanmakta olup denk geldiği tarih her yıl değişmektedir. Bu sebeple bu yıl ülkemizde Babalar Günü ne zaman kutlanacak, Babalar Günü tarihi ne, hangi tarihte kutlanır, bu yıl Babalar Günü ne zaman gibi sorular gündemde yerini koruyor. İşte 2021 Babalar Günü tarihi.
TÜRKİYE'DE BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?
Amerika'da doğan ve tüm dünyaya yayılan Babalar Günü kutlamaları pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de Haziran ayının üçüncü haftasındaki Pazar günü kutlanıyor. Türkiye'de Babalar Günü için Pazar gününün seçilme sebebi, Pazar günlerinin tatil olması sebebiyle babaların evde olmasıdır.
2021 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Haziran ayının üçüncü Pazar günü 2021 yılında 20 Haziran'a denk geliyor. Yani 2021 yılı Babalar Günü 20 Haziran'da kutlanacak. Babalar Günü kutlamaları için hazırlıklara başlayanlar, Babalar Günü hediye fikirleri ve önerilerini araştırıyor.
BABALAR GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ
Çalışan babalar için günü daha konforlu geçirebilmeleri adına rahat spor ayakkabı, ya da ortopedik klasik ayakkabı faydalı bir hediye seçimi olacaktır.
Yazlık şapka, yaz aylarında giymeye uygun yumuşak dokunmuş gömlek ve tişörtler,
El emeğiyle hazırlanmış hatıra olarak saklanacak fotoğraf albümleri, süs eşyaları,
Kişiye özel kol düğmesi, kemer, kalem seti ya da çanta,
Emekli babalar için seveceği türde bir hobi malzemesi babalara alınacak hediyeler arasında yer alıyor.
BABALAR GÜNÜ'NÜN TARİHİ VE TARİHÇESİ
1900'lü yılların başında Amerika'da yaşayan Sonora Smart Dodd, Amerikan İç Savaşı gazisi olan babasını onurlandırmak üzere özel bir gün hazırlamayı planlar. 6 çocuğunu tek başına büyüten babasının şerefine, Anneler Günü'nden ilham alarak Babalar günü projesine girişir. Babalar Günü için babasının doğum günü olan 5 Haziran tarihini düşünse de hazırlıklar bu tarihe yetişmediğinden Haziran ayının üçüncü Pazar günü Babalar Günü olarak ilan edilir. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910 tarihinde Washington'da kutlanmıştır.