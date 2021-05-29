Vahşet 5 yıl sonra ortaya çıktı! Nesrişah Yorgun’u çelik sandık içinde apartmanın bodrum katına gömmüş





Gözaltına alınan Eyüp Yıldızhan, "Ben karımı öldürmedim. Kendisi kayıp ben de merak ediyorum" diye ifade verdi. O dönem cinayet tespit edilemediği için dosya arşive kaldırılırken, Nesrişah Yorgun için de arama kaydı hazırlandı. Eyüp Yıldızhan, çocuklarına yönelik 'hürriyeti tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.