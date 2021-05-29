Yangında can pazarı

Bahçelievler'de bir dairede televizyondan çıkan yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalan 3'ü bebek, 5'i çocuk 12 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çağlayan 1. Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3. katında dün saat 12.30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, dumanların apartmanı sarmasıyla vatandaşlar binada mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla dairelerde mahsur kalan 3'ü bebek, 5'i çocuk 12 vatandaşı merdiven yardımıyla tahliye etti. Dumandan etkilenen ve ilk müdahalesi ambulansta yapılan vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi.