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Giriş Tarihi: 29.5.2021 08:30

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Yasaklar ne zaman bitiyor, tarih belli mi? 2021 Kademeli normalleşme sonrası yasaklar kalktı mı, 1 Haziran’da bitecek mi?

Yeni haftanın gelmesine az bir zaman kala gözler ’na çevrilmiş durumda. Milyonlarca kişi kademeli normalleşmenin biteceği 1 Haziran sonrası yaşanacak süreci merak ediyor. Resmi kararlar Kabine Toplantısı sonrası açıklanacak olup bu kapsamda; “?”, “, 1 Haziran’da mı?”, “?” gibi pek çok önemli sorunun yanıtı sorgulanır hale geldi. Kademeli normalleşmenin bitmesine az bir zaman kala ise geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı , önemli açıklamalarda bulunmuş ve 1 Haziran sonrasını işaret etmişti.

Kademeli normalleşme süreci 1 Haziran'da son bulacak. Bu tarihe sayılı günler kala yasakların son durumu ve yeni normalleşme takvimi merakla bekleniyor. Milyonlarca vatandaş gözünü Kabine Toplantısı'ndan gelecek açıklamalara çevirdi. Hal böyle olunca; Yasaklar ne zaman bitiyor?", "Yasaklar ne zaman bitecek, 1 Haziran'da mı?", "Yasaklar ne zaman kalkacak?" gibi soruların yanıtları araştırılır hale geldi. Konu ile ilgili ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Haziran sonrasını işaret etti ve önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre, yasaklar ne zaman bitiyor, 1 Haziran'da mı? Yasaklar ne zaman bitecek? Son açıklamalar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı, korona virus ile mücadele kapsamında "Tam Kapanma" sonrasında alınacak tedbirlerle ilgili, 81 İl Valiliğine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonu Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacak.

1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulunmuştu. Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek. Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınına katıldı. 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak sorusuna Soylu şöyle yanıt verdi;

Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki bir takım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.

* 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz.

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Yasaklar ne zaman bitiyor, tarih belli mi? 2021 Kademeli normalleşme sonrası yasaklar kalktı mı, 1 Haziran’da bitecek mi?
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