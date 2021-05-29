Kademeli normalleşme süreci 1 Haziran'da son bulacak. Bu tarihe sayılı günler kala yasakların son durumu ve yeni normalleşme takvimi merakla bekleniyor. Milyonlarca vatandaş gözünü Kabine Toplantısı'ndan gelecek açıklamalara çevirdi. Hal böyle olunca; Yasaklar ne zaman bitiyor?", "Yasaklar ne zaman bitecek, 1 Haziran'da mı?", "Yasaklar ne zaman kalkacak?" gibi soruların yanıtları araştırılır hale geldi. Konu ile ilgili ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Haziran sonrasını işaret etti ve önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre, yasaklar ne zaman bitiyor, 1 Haziran'da mı? Yasaklar ne zaman bitecek? Son açıklamalar…