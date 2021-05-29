Yaşlı Bayan için ekipler seferber oldu

Kırıkkale'nin Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde ikamet eden 73 yaşında ki Şaziye Ertan isimli bayan akşam saat 23:00 sularında rahatsızlanınca 112 ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler engelli hastayı ikametinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürmeye karar verdiler, ancak engelli bayanı ikametinden çıkarmakta güçlük çekince itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri Şaziye Ertan isimli engelli bayanı ikametinden 2.katından güçlükle çıkararak ambulansa bindirilmesine yardımcı oldu. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Şaziye Ertan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.