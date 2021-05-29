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Giriş Tarihi: 30.5.2021 02:31

Yaşlı Bayan için ekipler seferber oldu

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Yaşlı Bayan için ekipler seferber oldu

’de merkez Zafer caddesinde ki evinde rahatsızlanan engelli 73 yaşındaki kadını kurtarmak için ve İtfaiye Ekipleri seferber oldu. Engelli kadını itfaiye ekipleri 2. katındaki dairesinden el birliği ambulansa taşındı.

Kırıkkale'nin Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde ikamet eden 73 yaşında ki Şaziye Ertan isimli bayan akşam saat 23:00 sularında rahatsızlanınca 112 ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler engelli hastayı ikametinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürmeye karar verdiler, ancak engelli bayanı ikametinden çıkarmakta güçlük çekince itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri Şaziye Ertan isimli engelli bayanı ikametinden 2.katından güçlükle çıkararak ambulansa bindirilmesine yardımcı oldu. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Şaziye Ertan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Yaşlı Bayan için ekipler seferber oldu
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