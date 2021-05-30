5 ayda 1162 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılanda açıklamada 1 Ocak itibariyle yurt içi ve sınır ötesinde 43'ü büyük, 138'i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyonun gerçekleştirildiği ve 1162 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edilmiş, 43'ü büyük, 138'i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyon icra edilerek, 225'i Mayıs ayında olmak üzere bugüne kadar toplam bin 162 terörist etkisiz hâle getirilmiştir."