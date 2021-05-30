Dövülen kadını kurtarırken öldürüldü! "Kızı her zil çaldığında 'babam geldi' diyor"

Konya'da meydana gelen olayda, sigortacılık yapan Orhan Çumralıgil (35) ve arkadaşı Dündar Kömürcü (42) arkadaşlarının evinde otururken bir kadının yardım çığlıklarını duydu. Çumralıgil ve Dündar, apartman koridorunda A.E. adlı kadını döven Fatih Özçiftçi (28) ve Yaşar Karadeniz (29) ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada Çumralıgil ve Kömürcü bıçaklandı. Çumralıgil kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Kömürcü ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından katil zanlısı Fatih Özçiftçi ve Yaşar Karadeniz tutuklandı.

'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM'

Her gün oğlunun mezarına ziyarete gelen eski milli boksör baba Turhan Çumralıgil, hüznü ve gururu birlikte yaşıyor. Oğlunun yapması gereken bir hareketi yaptığını belirten Çumralıgil, "Oğlum olmasını gerekeni yaptı ama maalesef hayatını kaybetti. Üzülüyoruz. Oğlumla gurur duyuyorum. Bazı duyduklarımız aile olarak bizim canımızı sıkıyor. Özellikle kurtarılan kadının olaydan sonra söylediği çelişkili ifadeler bizi üzüyor. Olayla bir alakasının olmadığını söylüyor. Peki benim oğlum kimi kurtarmaya çalıştı? Bu ifadelerini kendisine yakıştıramadım. Yaralı Dündar ve tanıkların ifadeleri ortada. Kadınların bu olaya sahip çıkması lazım. Yoksa ne olacak kadınların hali? Ben kadınların namına üzülüyorum. Kadına vurulunca yardım etmeyelim mi? İnsanlık, delikanlılık bunu gerektirir." dedi.

'ZİL ÇALINCA BABAM GELDİ DİYOR'

Oğlunun geride 5 yaşındaki serebral palsi hastası kızı Elif'i bıraktığını belirten Çumralıgil, "Geride 5 yaşında bir çocuk kaldı. Torunum, kapının zili çaldığında 'Babam geliyor' diyerek kapıya koşuyor. Katillerin gerekli cezayı almalarını istiyorum." diye konuştu.

'YİNE OLSA O KADINI YİNE KURTARIRDI'

Orhan Çumralıgil'in eniştesi Hikmet Fatih Dinçaslan ise kayınbiraderinin iyiliksever biri olduğunu söyledi. Dinçaslan, "O kadar iyi bir insandı ki salona gelen çocuklara ücretsiz yüzme ve boks dersleri verirdi. Biz Orhan'la gurur duyuyoruz. O kadın ne söylerse söylesin, Orhan zaten o kadına her türlü yardımı edecekti. Orhan yine olsa yine o kadının yardımına koşar. Haksızlığı görmemezlikten gelemezdi. Kadın cinayetlerini durdurmak istiyorsak, Kadir Şeker olayında olduğu gibi, kadınların ifadelerini değiştirmemesi lazım. Orhan gibi insanlar bu tür olaylara her zaman müdahale eder. Kayınbiraderim, bizim nezdimizde şehit. Zulüm karşısında susan dilsiz şeytandır. Orhan susmadı ve susmazdı. Çok genç yaşta hayatını kaybetti. Geride 5 yaşında serebral palsi hastası kızını bıraktı. Gördükçe yüreğimiz parçalanıyor." ifadelerini kullandı.

Babasının mezarına gelen küçük Elif'te hiçbir şeyden habersiz mezarlıkta oyun oynadı.