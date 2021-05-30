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Giriş Tarihi: 30.5.2021 17:30 Son Güncelleme: 30.5.2021 17:32

Ailesine yardım için 'ya gelen kız çocuğu, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

İHA
Ailesine yardım için Antalya'ya gelen kız çocuğu, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

’dan ailesine yardım etmek için ’ya gelen kız çocuğu, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Elmalı ilçesi Çukurelma Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde meydana geldi. Seradan çıktığı öğrenilen sürücü H.T., traktörüyle seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı yönde kardeşiyle el ele yürüyen kıza çarptı.

TEKERİN ÜZERİNDEN GEÇTİĞİ KÜÇÜK KIZA HAYATINI KAYBETTİ

Traktör yol kenarındaki beton direğe çarparak durabildi. Ön ve arka tekerin üzerinden geçtiği 7 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından morga kaldırılan çocuğun cenazesi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. İsmi Fadime olan küçük kızın, ailesinin Elmalı'da mevsimlik işçi olarak çalıştığı ve kendisinin de 2 gün önce onlara yardım etmek için geldiği öğrenildi.

KAZAYA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde iki kardeşin yoldan yürürken arkalarından gelen traktörün 7 yaşındaki kız çocuğunu altına alarak üzerinden geçtiği anlar görüldü.


Olay sonrası yaşananlar ve ailenin feryatları da cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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Ailesine yardım için Antalya'ya gelen kız çocuğu, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
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