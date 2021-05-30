Ailesine yardım için Antalya'ya gelen kız çocuğu, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

TEKERİN ÜZERİNDEN GEÇTİĞİ KÜÇÜK KIZA HAYATINI KAYBETTİ

Traktör yol kenarındaki beton direğe çarparak durabildi. Ön ve arka tekerin üzerinden geçtiği 7 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından morga kaldırılan çocuğun cenazesi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. İsmi Fadime olan küçük kızın, ailesinin Elmalı'da mevsimlik işçi olarak çalıştığı ve kendisinin de 2 gün önce onlara yardım etmek için geldiği öğrenildi.