AK Partili Kartaş'tan CHP'li meclis üyesinin kaçak yapısının yıkılmamasına tepki

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş, Çeşme Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Aybars Yıldırım'ın otel diye ruhsat aldığı ve inşaata başladığı, daha sonra 29 daireli apartmana çevirdiği kaçak yapı ile ilgili Çeşme Belediyesi Encümen kararı ile yıkım kararına uymayan Çeşme Belediyesi'ne 'Neden yıkmıyorsunuz?' dedi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın ''Mezardan babam çıksa kanunsuzsa kimseyi affetmem. Hiç kimsenin kanun dışı hareketlerine benim dönemimde izin verilmedi ve verilmeyecek'' sözlerini hatırlatan Başkan Karataş, ''Başkan Oran, yaşanan kanununsuzluk karşında tavrını göstermeli, sözde kalmamalı. Çeşme Belediyesi'nin 2020 bütçesi 202 milyon olduğu ve ruhsat, imar, hukuk, mühür tanımaz Yıldırım'ın bu kaçak apartmandan elde ettiği servetin de belediye bütçesinin neredeyse 3'te 1'i olduğu düşünüldüğünde durumun vahameti daha net anlaşılıyor.'' dedi.

Çeşme Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Aybars Yıldırım, İsmet İnönü Mahallesi'nde, 2 kat konut imarı bulunan alana, turizm imarından yararlanarak 6 kat izin alıp, inşaat devam ederken burasını 29 ayrı bölümden oluşan apartmana çevirdi. Çeşme Belediyesi Encümen kararı ile Çeşme Belediyesi'nce 26 Mayıs 2021 tarihinde yıkılması gereken kaçak bina yıkılmadı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş tepki gösterdi. ''Konu ile ilgili tüm idari kararlar alındığından ve son olarak Belediyemizce de gereğinin yapılacağı ifade edildiğinden bugüne dek sessiz kaldığımız bir konuda artık sessiz kalamıyoruz'' diye sözlerine başlayan Başkan Karataş, ''İlçemizin adının böylesi bir olayla sürekli olarak ülke gündeminde olmasından duyduğumuz rahatsızlık bizler açısından artık katlanılmaz boyutlara ulaştı. Sadece cennet plajları, tertemiz ve dünyada eşi benzeri olmayan havası, sahip olduğu coğrafi, tarihi ve kültürel değerlerle anılmasını dilediğimiz Çeşme'mizin adı kirletiliyor. Peki ne uğruna? Konu herkesin tahmin edebileceği üzere CHP'li meclis üyesi Aybars Yıldırım.'' dedi.

OTEL DİYE RUHSAT ALIP APARTMANA ÇEVİRDİ

Konunun geçmişini hatırlatan AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş, ''Aybars Yıldırım'ın eşi Evil Yıldırım'ın, ilçemiz İsmet İnönü Mahallesi 5528 Ada 4 Parselde kayıtlı, konut veya turizm gelişim alanında kalması nedeniyle turizm imarı bulunan bir arsası varmış. İstense burada 2 katlı olmak kaydıyla konut yapabilirdi. Bunun yerine turizm imarından yararlanılmak istenmiş. Takip ettiğimiz süreçten anladığımıza göre 30.06.2017 tarihinde toplam 889 m2 inşaat alanı için ruhsat alınmış. 2018 yılı içerisinde de, bizzat Aybars Yıldırım tarafından inşaata başlanmış. Lakin inşaat devam ettikçe, otel yapılması kaydıyla en fazla 889 m2 kullanım izni verilen inşaatın ruhsatına aykırı olarak yapıldığını anlayan komşuları mimar meclis üyesini şikayet etmişler. Şikayetler üzerine de belediyenin yapı kontrol birimi gelip otele aykırı inşaatın yapıldığını tespit edip, 05.12.2018'de inşaatı mühürledi. 21.12.2018 tarih ve 552 sayılı Encümen Kararı ile ruhsata bağlanma imkanı bulunmayan aykırılıkların yıkımına ve idari para cezasına karar verilmiş. Ancak ne bu mühür ne de yıkım kararı, aynı zamanda imar komisyonunda da görev yapan meclis üyesi Aybars Yıldırım'ı durdurmamış. Mührü de bozup inşaata devam etmiş. Belediye yıkımı da gerçekleştirmediğinden 6 katlı ve 29 daireli apartman dikilivermiş'' dedi.

YALAN BEYANDA BULUNDU

''Her ne kadar ruhsat, mühür tanımaz olsa da, şikayetlerinde ısrarcı komşularının yakasından düşmeyeceğini anlayan Aybars Yıldırım, 2018 Mayıs'ında imar barışının çıkmasıyla 6 katlı apartmana yapı kayıt belgesi alıvermiş'' diyen Başkan Karataş, ''Lakin imar barışı 31 Aralık 2017'ye kadar yapılmış binalara getirilmiş bir imkan. Ben harita mühendisi veya kendisi gibi mimar değilim. Ancak uydu fotoğraflarına bakmayı da bilirim. Uydu fotoğraflarına baktığımda bu arsada 25 Mayıs 2018'e kadar hiçbir inşai faaliyet olmadığını açık bir şekilde görüyorum. Ben gördüğüm gibi elbette ki devlet de görmüş ve neticeten de Yıldırım'ın yapı kayıt belgesi, 31 Aralık 2017'den önce yapıldığı beyanıyla alınmış olduğu için olsa gerek 5 Ağustos 2019 tarihli, 68474 sayılı yazıyla iptal edilmiş. Yapı kayıt belgesinin iptal edilmesinin sonuçları herkes için aynıdır. Yapı kayıt belgesini iptal eden Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü durumu hemen belediyeye bildirip, haksız yere imar barışına sokulmuş binanın yıkılmasını ister. Maliki hakkında da 2 yıla kadar hapis cezası olan Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu'ndan cezalandırılması için suç duyurusunda bulunur. Nitekim basından edindiğim bilgilere göre Yıldırım için de aynısı olmuş ve yapı kayıt belgesi iptal olunan yapının yıkımı için Çeşme Belediye'sine yazı gönderilip, Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmuş.'' dedi.

MÜHÜR TANIMAZ

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş, ''Mühür tanımaz Aybars Yıldırım, gerçekleştirilmeyen ve belli ki hiçbir zaman gerçekleştirilmeyeceğine inandığı yıkım kararını da tanımadı ve inşaata tam gaz devam etti. Hatta hepimizi şok ederek bu 29 daireye 'satılık' tabelaları asıp, bu daireleri satmaya başladı. Çeşitli haber kaynaklarında dile getirildiğine göre Yıldırım 75 milyonluk bir servet kazandı. Böyle yazınca dile kolay geliyor da, koskoca Çeşme Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesinin 202 milyon olduğu ve ruhsat, imar, hukuk, mühür tanımaz Yıldırım'ın bu kaçak apartmandan elde ettiği servetin de belediye bütçesinin neredeyse 3'te 1'i olduğu düşünüldüğünde durumun vahameti daha net anlaşılıyor.'' dedi.

BELEDİYE KAÇAK YAPIYI YIKMADI

Yıkım kararının üstünden 29 ay geçtikten sonra, 29 dairelik apartmandaki imara aykırılıkların iş programına alındığı ve 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 10:00'da yıkılacağının duyurulduğunu belirten Başkan Karataş, ''Tüm Çeşme halkı 'tamam' dedi. Artık hak ve adalet yerini bulacak. 26 Mayıs Çarşamba günü halkın gözü kulağı Yıldırım'ın kaçak binasındaydı. Saatler 10 oldu, 11 oldu, 17 oldu... Gün bitti ama yıkım yine gerçekleşmedi. Bu nasıl olabilirdi? Çarşamba gününden bu tarafa yapılan haberlere göre Çeşme Belediyesi gazetecilerin yıkımın neden gerçekleşmediği sorularına yanıt vermemiş. Başından beri konunun takipçisi olan ve yıkımın neden gerçekleşmediğini CİMER üzerinden soran Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği'ne verilen yanıt ise benim gibi hukukçu olan herkes için çok şaşırtıcı. Yıldırım, İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin 2021/631 E sayılı dosyası üzerinden yürütmenin durdurulması talebiyle bir iptal davası açmış ve mahkeme yürütmenin durdurulması talebiyle ilgili henüz bir karar vermemiş. Diğer taraftan Çeşme Kaymakamlığı'na verilen yanıt ise bambaşka ve kanaatimizce gerçekten de gülünç. Çeşme Belediyesi, yıkım esnasında iş makinelerince kullanılması gereken yan parselin sahiplerinden henüz izin almadığı için yıkımı gerçekleştirmemiş.'' dedi

HALKIN AKLIYKA ALAY ETTİ

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'a seslenen AK Partili Karataş, ''Seçimden hemen önce, meclis listenizi İlçe Seçim Kurulu'na teslim ettikten sonra verdiğiniz beyanatta 'Çeşme için özveriyle çalışacak dinamik bir Meclis kadrosu kurduk.' demiştiniz. Şimdi bir meclis üyenizin dinamizmini, Çeşme için değil, şahsi çıkarları için kullanmasıyla sizin de müteessir olduğunuzu düşünüyorum. Ama ortada bir gerçek var; Aybars Yıldırım projesine aykırı bir inşaata başladı. Durum fark edilince inşaat mühürlenip yıkımına karar verildi. Lakin belli ki yıkımın gerçekleşmemesinden cesaret alan Aybars Yıldırım, mührü de bozarak inşaata devam etti. Sonra hata yaptığını kabul etti ama 'Tadilat projesi yapıyorum' diyerek halkın aklıyla resmen alay etti. Zira mimar olduğu ve hele ki kaç dönemdir imar komisyonunda görev alan biri olduğu için en iyi kendisinin bileceği üzere çekme mesafelerine uyulmayan böyle bir bina tadilatla ruhsatına uygun hale getirilemez. Muhakkak yıkımı gerekir.'' dedi.

DAİRELERİ SATIN ALANLAR NE OLACAK?

Dairelerin satışa çıkarılmasının mağduriyet doğuracağını ifade eden Başkan Yeliz Karataş, ''Hadi inşaata devam etmiş olmasını geçelim, bari bu 29 dairenin satışına geçmeseydi. Bu dairelerden kaçı satıldı bilmiyoruz ama belki de imar komisyonunda da görev yapan bir mimar meclis üyesi olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamayacaklarını düşünerek kendisinden daire satın alan vatandaşlar ne olacak? Bir tarafta belli ki meclis üyesi olması nedeniyle Aybars Yıldırım'ı korurken, diğer tarafta artık kaçı satıldıysa bu daireleri almakla mağdur olan kişileri hiç düşündünüz mü? Yıkım zamanında gerçekleşmiş olsaydı hiç kimse mağdur olmayacaktı.'' dedi.

YIKIM GECİKTİRİLMEMELİ

Yıkımı daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini belirten AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş, ''Yıkım kararı 21 Aralık 2018'de verildi. Bundan tam 29 ay önce. Gerekli her şey önceden hazır olması lazımdı. Zamanında tüm bu olan biteni 'sadece imar kirliliği' olarak tanımlayan ve mazur görülmesi gerektiğini ifade eden Aybars Yıldırım'ın tersine, 'Çeşme kirliliğine' tahammülümüz yoktur. Zira bizim için esas mevzu Çeşme'dir. Gerisi her daim teferruat olarak kalacaktır." şeklinde konuştu.

İSTİFA ETMELİ

CHP'li Meclis üyesi Aybars Yıldırım'a seslenen AK Partili Karataş, ''Yaklaşık 2,5 yıldır gündeme sürekli olarak geldiğiniz bu konu hiç de yakışık değil. CHP Gruplarınca hem büyükşehirde hem ilçede komisyonlara teklif edilmiş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Kentsel Dönüşüm Komisyonu ile Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu'na, Çeşme Belediye'sinde ise Türkiye Belediyeler Birliği ile Çeşme-Alaçatı Turizm Altyapı Hizmetleri Birliği üyeliğine seçilmiş ve Çeşme Belediye Başkanı 1. Vekilliğine teklif edilmiş olmanız sizi yanıltmasın. Bu konu nedeniyle halk nezdindeki itibarınız, siyaseten yandaşlarınızın sizi görevlere getirmesiyle korunamayacak denli sarsılmıştır. Sokaklarda konuşulup tarafımıza gelen duyumlara göre binanın yıkımı kadar şahsınızın meclis üyeliğinden istifası da halkın beklentileri arasındadır.'' dedi.