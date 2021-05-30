Alanya'da yaşayan yerleşik yabancılar Türkçe öğrenecek

ALKÜ bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TÖMER ile ALTSO arasında geçtiğimiz ay imzalanan eğitim protokolünün hemen ardından harekete geçtiklerini belirten Başkan Şahin; " Yeni Alanyalılar olarak gördüğümüz ve Alanya'mızda birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyduğumuz Yerleşik Yabancılara yönelik Türkçe derslerine başladık . ALTSO Sürekli Eğitim Merkezi'mizde bugün başlayan eğitimler sayesinde hem Güzel Türkçemizin daha geniş kitlelere yayılmasına vesile olmaktan hem de Alanya'mızda yaşamayı tercih eden dostlarımızın bir talebini daha karşılıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

ŞAHİN; KALAN VE AYDEMİR'E TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Şahin bu önemli projenin hayata geçmesindeki emekler ive işbirliği çalışmaları nedeniyle ALKÜ Rektörü Prof Dr Ekrem Kalan ile ALKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı ve TÖMER Müdürü Prof Dr Özgür Kasım Aydemir'e teşekkür ederken eğitim çalışmalarına normalleşme sürecine girilmesi ile kaldıkları yerden devam edeceklerini müjdeledi.

YENİ KURSLAR İÇİN KAYIT İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

Başkan Şahin, "Üniversitemizle işbirliğinde gerçekleştireceğimiz kurslarımız devam ederken yeni kayıt ve başvuruları da almaya devam ediyoruz. Eğitim faaliyetimizin hizmetin en güzeline layık Alanya'mız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

ŞAHİN, MİNİKLERİN GÖNLÜNÜ ALDI

Bugün başlayan kurslara katılan ama çocuklarını da beraberinde getirmek durumunda kalan kursiyerler başkan Şahin'in sürprizi ile sevinç yaşadılar. Başkan Şahin, miniklere oyuncak hediye ederken, çocukların mutluluğu da programa renk kattı.