Alanyaspor taraftarı Burak öldü

Feci kaza, saat 02.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Burak Çınar'ın kullandığı 07 NEZ 97 plakalı motosiklet aynı yönde ilerleyen Kerim Ö.'nün kullandığı 07 HRS 92 plakalı sulama tankerine arkadan çarptı. Kazada yere savrulan ve ağır yaralanan Çınar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Çınar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tanker sürücüsü Kerim Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Burak Çınar'ın cenazesi bugün ikindi vakti Mahmutseydi Mahallesi'nde defnedilecek.