Son dakika: Ankara’da apartmanda dehşet: Tuğçe'yi tek kurşunla infaz ettiler!

Ankara'da yalnız yaşayan kadın, başından vurulmuş halde ölü bulundu | Video

Hayatını kaybeden Tuğçe Ünsal'ın, ölü bulunduğu daireye 3 ay önce taşındığı ve dairenin daha önce içeriye giren kimliği belirsiz kişiler tarafından dağıtıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede de uyuşturucu madde ele geçirildi.