Antalya'da köpek dehşeti: Endonezyalı kadın neye uğradığını şaşırdı!





"PLASTİK CERRAHINA KONTROLE GİDECEĞİM"



Yaraları kabuk tuttuktan sonra plastik cerraha gideceğini söyleyen Astuti, "Bu bölgede gerçekten çok fazla sokak köpeği var. Belediye ne yapar bilmiyorum ama köpeklerin toplanması yada sokak hayvanları için ev yapılması lazım. Yemek verebilirler. Belki benden sonra daha kötü bir şey gelecek başkasının başına. Başka birinin yaşadığım şeyleri yaşamasını istemiyorum. Yaralar kabuk tuttuktan sonra, plastik cerrahına kontrole gideceğim. O günden sonra dışarı çıkmaya korkuyorum. Yürüyüş yaptığım yerleri artık balkondan izliyorum. Dışarıda çok köpek var" ifadelerini kullandı.