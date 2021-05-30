Atletizm Şampiyonası'nda Kırıkkale'nin gururu oldu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi öğrencisi Pelinsu Şahin, elde ettiği Türkiye Şampiyonluğu derecesiyle okuluna, ailesine ve tüm Kırıkkale halkına büyük sevinç yaşattı.

3 bin metre engelde Kırıkkale adına yarışan milli sporcu Şahin, Türkiye Şampiyonu olarak 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası'na ve 15-18 Temmuz 2021 tarihler arasında Estonya'nın Talinn kentinde düzenlenecek olan U20 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Yahşihan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek yaptığı açıklamada, elde edilen başarıdan dolayı büyük memnuniyet ve sevinç duyduklarını belirterek, "Öğrencimizin başarısıyla ilçemiz adına, Kırıkkale adına gurur duyduk. Gençlerimize fırsatlar verildiğinde başarılarını zirveye taşıma imkanı bulabiliyorlar. Özverili olduğumuz takdirde öğrencilerimizdeki yetenekleri keşfedebilir ve başarılı sporcular yetiştirmemiz mümkün. Genç atletimiz yükselen bir yıldızımız oldu. Gayretli çalışmalarından dolayı öğrencimiz ve sporcumuz Pelinsu Şahin'e, Okul müdürümüze ve sporcumuzu yetiştiren antrenör ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Okul Müdürü İbrahim Tarım da, "Öğrencimizin başarısından dolayı büyük sevinç yaşadık. Kendisini ve onu yetiştiren antrenör Abdullah Yılmaz'ı çalışmalarından ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Genç sporcumuz bu yarışmada derecesini 2 saniye daha geliştirerek 3 bin metre engeli 10.45 dakikada koştu. Önümüzdeki yarışmalarda da öğrencimizden daha güzel başarılar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.