Aydın'da apartmanı saran kokunun nedeni ceset çıktı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Erdem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erdem'in cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.