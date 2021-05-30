Aylık 3 bin lira sokak hayvanlarına harcıyor

Adana'da 50 yaşındaki Aydın Gülkan, eşi Yeşim Gülkan'ın 3 yıl önce 'Mia' adını verdiği sahipsiz bir kediyi eve getirmesiyle birlikte kendisini sokak hayvanlarına adadı. Hayvanlar için her ay cebinden en az 3 bin lira para harcayan Aydın Gülkan, seyahat ederken yolda yaralı veya aç bir hayvana rastlama ihtimali üzerine otomobilinin arka koltuğunu ve bagajını su, laktozsuz süt, mama ve ilaçlarla ağzına kadar doldurdu. Yavru kedilerin bir yerde sıkışma ihtimali üzerine otomobilinde parmak kamera dahi bulunduran ve bu güne kadar bine yakın sokak hayvanına yardım da bulunan Gülkan en son olarak 'Sima' adını verdiği bir sokak köpeğinin kırılan ayağını 5 bin lira vererek ameliyat yaptırdı.

ÇOCUKLARI OLMADI

Adana'nın Yumurtalık ilçesinden yaşayan 23 yıllık evli Gülkan çiftinin çocuğu olmadı. 3 yıl öce Yeşim Gülkan sokakta bulduğu bir sokak kedisini eve getirdi. O güne kadar hayvanlar hakkında herhangi bir bilgisi bulunmayan Aydın Gülkan, eşiyle birlikte aşılarını yaptırdıkları yavru kediye 'Mia' adını verdi. Geçen zaman içerisinde evlerindeki hayvan sayısı 3 çıkan Gülkan çifti, daha sonra sitenin bahçesine kendilerinin yaptırdıkları su ve mama kaplarını yerleştirerek sokak hayvanlarını beslemeye başladı.

ARABADA MAMA BULUNDURUYOR

Bir yıl içerisinde 30'a yakın kediyi besledikleri belirten Aydın Gülkan, "Zaman içerisinde hayvanların her birinin insanlar gibi ayrı karakterlere sahip olduklarını gördüm. Ve önce ilgim sonra sevgim çok arttı. Teknik servis sorumlusuyum ve işim gereği çok seyahat ediyorum. Sokakta aç bir hayvan görünce içimin acıdığını hissetim ve aracımda 50 kiloluk kuru mama ve su ile uyuz hapı bulundurmaya başladım. Yolda aç bir hayvan görünce durup onu besliyorum, varsa bir hastalığı alıp veterinere götürüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"EMPATİ YAPIYORUM"

Sokak hayvanları için eşiyle birlikte aylık en az 3 bin lira harcadıklarını söyleyen Aydın Gülkan, "Bir köpeği beslemek için 140 kilometre yol yaptığım oluyor. Bunların masraf olarak görmüyorum. Empati yapıyorum. Bir insan düşünün ağzı yok aç olduğunu söyleyemiyor. Elleri yok ekmeği işaret etsin ve parası yok yemek alsın. İşte sokak hayvanları da dilsiz kolsuz ve parasız insanlar gibi aç aç geziyorlar. Bazı sokak hayvanları yaşadıkları bölgelerden dolayı gerçekten çok aç kalıyor. Açlıktan poşet yiyen hayvanlar bile gördüm. Bunları beslemek tedavilerini yapmak eşimle beni çok mutlu ediyor" dedi.

"EŞİME KONUM GÖNDERİYORUM"

Dağlık bölgelerde rastladığı hayvanları yeniden bulmak için eşinin telefonuna konum gönderdiğini belirten Aydın Gülkan sözlerini şöyle tamamladı:

"Gittiğim yerde daha önceden işaretlediğim bir konum varsa muhakkak o bölgeye uğrayarak beslediğim hayvanı buluyorum. Geçenlerde 'Sima' adını verdiğim bir sokak köpeğinin topalladığını gördüm. Yeni yavrulamıştı ve acı çekiyordu. Sima'yı veterinere götürdüm. Ayağı 2 yerden kırılmıştı ameliyat edilerek bacağına platin takıldı. Sağ olsun doktor hanım yüzde 50 indirim yaptı ve 5 bin lira harcayarak Sima'yı eski sağlığına kavuşturduk."