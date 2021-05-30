Balıkesir'deki cinayette yeni gelişme! Öldürüp buzdolabında saklamıştı





CİNAYETİ İTİRAF ETTİ



Gözaltına alınan Niyazi Y., verdiği ilk ifadesinde cinayeti kabul ederek, İsmail Özbek'in evde yalnız oldukları sırada cinsel birliktelik teklif ettiğini iddia ederek, "Bunun üzerine tartışmaya başladık. Özbek'i karın ve göğüs bölgesinden bıçaklayarak yaraladım. Çarşaftan kopardığım bez ile boğarak öldürdüm. Maktulün cesedini ise buzdolabının içerisine koyarak olay yerinden ayrıldım" dediği öğrenildi.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER



Özbek'i öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Niyazi Y. ve olay sonrası evinde saklandığı arkadaşı Ayşegül Z.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Katil zanlısı Niyazi Y. ve arkadaşı Ayşegül Z. adliyeye sevk edildi.