Başkan Büyükakın, engelli muhtarın isteğini kırmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce, Gölcük ilçesi İrşadiye Mahallesi Muhtarı bedensel engelli Mehmet Kamış'a, muhtarlık hizmetlerinde kullanması için dizüstü bilgisayar desteği sağlandı. Kocaeli genelindeki 472 muhtarlığın her türlü ihtiyaç ve talebinde yanında olan, imkanlar çerçevesinde muhtarlara destek veren Büyükşehir Belediyesi, daha önce tüm muhtarlara masaüstü bilgisayar desteği vermişti.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN, MUHTARIN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİ

İrşadiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Kamış (55), bedensel engelinden dolayı masaüstü bilgisayarı sağlıklı kullanamadığını belirterek, vatandaşlara kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'dan, dizüstü bilgisayar talep etti. Başkan Büyükakın, muhtar Kamış'ın isteğini olumlu karşılayarak, kendisine dizüstü bilgisayar temin edilmesi için talimat verdi.

TESLİM EDİLDİ

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca alınan dizüstü bilgisayar, Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü yetkililerince, İrşadiye Mahallesi Muhtar Mehmet Kamış'a teslim edildi. Belediye yetkilileri, Başkan Büyükakın'n selamını ilettikleri muhtar Kamış'a, bilgisayarı güzel hizmetlerde kullanması temennisinde bulundu.

MUHTARDAN BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Muhtar Mehmet Kamış, talebinin hemen yerine getirilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Yaklaşık 30 yıl önce minder güreşi idmanında boynundan sakatlanarak belden aşağısının felç olduğunu anlatan Kamış, yıllarca hayata tutunmak için mücadele verdiğini ve azmiyle bunu başardığını ifade etti.

İRŞADİYE'YE EN İYİ HİZMETLERİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM

Babasının 5 yıl muhtarlık yaptığını, kendisinin de Allah'ın nasip etmesi ve halkın desteğiyle muhtar seçildiğini dile getiren Kamış, "Aday olduğumda bazı zorluklarla karşılaştım. "Yapamaz, edemez gidemez, çıkamaz" dediler. Ben 30 yıldır mücadele ediyorum. İş hayatım oldu, dernekçilik yaptım. Şimdi İrşadiye'ye en iyi hizmetleri yapmaya çalışıyorum. Sağ olsun, devletimiz bize her türlü imkanı sunuyor. Büyükşehir Belediyemiz, Gölcük Belediyemiz, İSU, bütün kamu kurumlarımızdan hizmet alıyoruz. Zaman zaman kurumlara gidiyorum. Ankara'ya da gittim, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettim. Türkiye'nin şu anda bedensel engelli tek muhtarıyım." diye konuştu.

"İŞLERİMİZ DAHA DA KOLAYLAŞACAK"

Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden çok memnun olduğunu aktaran muhtar Kamış, "Bedensel engelli olduğum için muhtarlığa inip çıkmam zor oluyordu. Taşıması kolay olduğu için laptopa ihtiyaç duydum. Arabamda, evimde, balkonumda nerede olursam kolaylık sağlıyor. Tahir Büyükakın başkanımıza rica ettim, hemen talimat verdi. Laptopumuz geldi, çok sevinçliyim, mutluyum. Şimdi işimiz daha da kolaylaşacak. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" şeklinde konuştu.