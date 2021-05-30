Başkan Söğüt’ten o iddialara sert yanıt

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, bazı yerel medya organlarında yer alan, "Belediyenin açığını bir hizmet alımı yapmadan fatura ile kapattılar" iddialarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Belediye toplantı salonunda iddialarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Başkan Şener Söğüt, şu ifadeleri kullandı:

"Faturanın tüm evraklarını, ilgili tutanaklarını ben getirdim. Sarf Malzemeleri şeklinde yazılan bir fatura. Mevcut şartnamede belirtilen şekliyle burada yer alıyor. Adetleri de burada yazıyor. Toplam rakam 44 bin 340 TL. Üzerimde giydiğim yelek bu faturanın içerisinde. 500 adet ikaz yeleği 202 adet t-shirt ve diğer malzemeler. Bunlar takım olarak zaten kullanılıyor. Bunları Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize dağıttık. Alım olmadan fatura kesildi deniliyor; İşte firmanın üzerinde de etiketleri zaten var. Malzeme teslimindeki tutanaklar da var. Bakın, bizler onurumuzla, şerefimizle millete hizmet etme gayretindeyiz. Asla devletin bir kuruşunu farklı yöntemlerle, gayri-resmi yöntemlerle harcama gibi bir anlayışımız yok. Her yaptığımız işi düzgün yapma gayreti içerisindeyiz. Haksız iddialarla ilgili arkadaşları, firmayı ve bizleri itham altında bırakıyorlar. Bu kul hakkına girer. Kulaktan duyma, fısıltılarla bu bilgilerin basında, sosyal medyada yer alması vicdanlara nasıl sığmıyor. Burada hepimiz inançlı insanlarız."

HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Söğüt; haberin ardından tüm evrakları istediğini belirterek; "Alınan malzemelerin tutanaklarını ve örneklerini istedim. Bakın etiket hala duruyor. Açık ve net ifade ediyorum; Bu asılsız haberi yapanlara, yaptıranlara hakkımızı helal etmiyoruz. Çünkü insanlar onuru için, şerefi için yaşar. Burada tamamen aslı-astarı olmayan haberle yıpratıl maya çalışıyoruz. Eğer hatayı yapmış olsaydık, almamız gereken eylem ve kararlar alırdık. Ben yanlışa dur demeyi de bilirim. Bizler gecemizi gündüzümüze katarak, arkadaşlarımızla birlikte çalışmak için gayret gösteriyoruz. Aslı astarı olmayan iddialarla bizi yıpratmak ne kadar doğru. Bu bilgi ve belgeler siyaset adına veriliyorsa bu ne kadar doğru. Burada sadece bu belge ve bilgileri iddiaları verenler de muhatabım. Onlara da hakkımızı helal etmiyoruz. Bu basit bir mesele değil. Bizim için değil özellikle." dedi.

ŞEREFİMİZ VE ONURUMUZ İLE

Söğüt, "Bizim abdestimizden şüphemiz yok. Biz bu millete hizmet etmek adına görevi aldık, yetkiyi aldık. Görev süremiz sonuna kadar da şerefimiz ve onurumuz ile gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Yolumuzdan asla geri durduramaz. Bizi bunlar yıpratamaz. Bunları yapanların kendi yıpranacak. Oyun kuranlar kendi tuzaklarına düşecek. Bu konuda ben arkadaşların da tekzip yapmasını özellikle istiyorum." şeklinde konuştu.

TEK FATURA İLE KAPATILIR MI?

Söğüt; "Bir iddia daha vardı; geçen dönem kasada bulunan 1 milyon 150 bin TL'nin aynı alicengiz oyunları ile kapatıldığı vardı. Yalan ve asılsız bir iddia. Bu miktarın 44 bin liralık bir fatura ile kapatılma gibi bir durumu olabilir mi? Hani diğer faturalar nerede? Ortada bir fatura yok. Böyle bir rakam fatura ile kapatılabilir mi? Biz dediğim gibi doğru bildiğimiz yolda gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu haberler bizi üzüyor. Ama daha fazla hırslandırdığı da bir gerçek." açıklamasında bulundu.

1 KURUŞU BOŞA HARCAMIYORUZ

Söğüt; "Bunlar bizi yıldıramaz, yolumuzdan alı koyamaz. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Körfez halkı şuna emin olsun; Körfez halkının 1 kuruşunu boşa harcamıyoruz, 1 kuruşunu neye lazımsa, kentin neye ihtiyacı varsa ona harcadığımızı bilmelerini istiyorum. Tekrar bu haberi yaptıranları ve yapanları kınıyorum. Hakkımızı da helal etmiyorum." dedi.