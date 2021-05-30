Bodrum'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Doğal yaşam alanları gittikçe azalan hayvan dostlarımız, yemek ve su bulmak için hiç alışkın olmadıkları sokaklara ailecek geldiler. Yaşam alanlarında beslenme su ihtiyaçlarını gidermek için önlemler aldık, alıyoruz" dedi.



Yaban domuzlarının kent merkezine inmemeleri için Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaban domuzlarının dağlık bölgeden geliş noktalarında beslenme noktaları oluşturdu. Ancak yine de yabani hayvanların bir yolunu bulup şehre indiği görüldü.