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Giriş Tarihi: 30.5.2021 21:51

'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi

'nın ilçesinde, aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi. Tepecik Mahallesi camisi yanında görülen 15'e yakın yaban domuzu, evlerin bulunduğu alanda, park ve bahçelerde yiyecek aradı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokakları boş bulan domuzlar, bir süre yeşil alanlarda otladı. Toplu hareket eden domuzları sokak köpekleri tedirgin etti. Domuzlardan tedirgin olan insanlr da, itfaiye ve zabıta ekiplerini aradı.

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Doğal yaşam alanları gittikçe azalan hayvan dostlarımız, yemek ve su bulmak için hiç alışkın olmadıkları sokaklara ailecek geldiler. Yaşam alanlarında beslenme su ihtiyaçlarını gidermek için önlemler aldık, alıyoruz" dedi.


Yaban domuzlarının kent merkezine inmemeleri için Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaban domuzlarının dağlık bölgeden geliş noktalarında beslenme noktaları oluşturdu. Ancak yine de yabani hayvanların bir yolunu bulup şehre indiği görüldü.

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Bodrum'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi
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