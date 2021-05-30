Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bu kez mağdur bir erkek! "Ben yandım başkası yanmasın"
Giriş Tarihi: 30.5.2021 14:27 Son Güncelleme: 30.5.2021 14:46

Bu kez mağdur bir erkek! "Ben yandım başkası yanmasın"

İHA
Bu kez mağdur bir erkek! Ben yandım başkası yanmasın

Güzellik merkezi skandallarına bir yenisi daha eklendi. ’ta bir güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptıran A.E. isimli kişi, operasyon nedeniyle hayatının şokunu yaşadı. Kollarında birinci derece yanıklar oluşan vatandaş, işletme hakkında şikayette bulundu. A.E., yaptığı açıklamada "Benim başıma gelenler bir başkasının başına gelmesin. Ben yandım başkası yanmasın” dedi.

Dulkadiroğlu ilçesindeki güzellik merkezine giden A.E., 22 Mayıs'ta lazer epilasyona girdi. Seans sırasında kolunda yanıklar oluşan A.E., "Kolumda yanıklar oluştuğunda lazer epilasyonunu uygulayan kişi bana 'kullandıkları yeni cihazın farklı olduğundan dolayı yanıkların oluştuğunu, kısa zamanda geçeceğini' söyledi.

"BANA 'GEÇECEK' DEDİLER, AMA GEÇMEDİ"

Seans sırasında kolumun ağrıdığını ve yandığını söylememe rağmen kendileri ağrıların 'geçeceğini' söyledi" dedi.

Epilasyonun tamamlanmasının ardından evine giden A.E., ağrıların arttığını belirterek, "Seans sırasında vücudum ve kollarımda acı duyduğumu bildirmeme rağmen 'acının normal' olduğu ve bir süre sonra geçeceği söylendi.

DOKTORLAR İLERİ SEVİYEDE YANIK TEŞHİSİ KOYDU

Kolumdaki yanıklar dayanılmayacak düzeyde acımaya başladı. Ağrıların artmasından dolayı ertesi gün Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Hizmet binasındaki acil servise gittim. Doktor 'Yanığın aşırı olduğunu, kalıcı olabileceğini ve uzman doktora görünmem gerektiğini' söyledi" ifadelerini kullandı.

Hastaneye giden ve kollarında birinci dereceden yanıklar olduğu tespit edilen A.E., "Şikayetçiyim ve şikayetimden asla vazgeçmeyeceğim. Benim başıma gelenler bir başkasının başına gelmesin. Ben yandım başkası yanmasın" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bu kez mağdur bir erkek! "Ben yandım başkası yanmasın"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA