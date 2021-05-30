Bu kez mağdur bir erkek! "Ben yandım başkası yanmasın"

DOKTORLAR İLERİ SEVİYEDE YANIK TEŞHİSİ KOYDU

Kolumdaki yanıklar dayanılmayacak düzeyde acımaya başladı. Ağrıların artmasından dolayı ertesi gün Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Hizmet binasındaki acil servise gittim. Doktor 'Yanığın aşırı olduğunu, kalıcı olabileceğini ve uzman doktora görünmem gerektiğini' söyledi" ifadelerini kullandı.

Hastaneye giden ve kollarında birinci dereceden yanıklar olduğu tespit edilen A.E., "Şikayetçiyim ve şikayetimden asla vazgeçmeyeceğim. Benim başıma gelenler bir başkasının başına gelmesin. Ben yandım başkası yanmasın" dedi.