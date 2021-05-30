SON DAKİKA | Müge Anlı canlı yayında aranıyordu! Cani sevgili kan donduran itiraf! Sivas'ta Fatma Öz'ün cesedi 40 gün sonra bulundu

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan Fatma öz, 40 gün önce gittiği Sivas'ın Gürün İlçesinde biranda ortadan kayboldu. Genç kadından haber alamayan ailesi polise kayıp ihbarında bulundu.
Aile daha sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Programda Fatma Öz'ün Bahri Maraşlı ile gönül ilişkisi olduğu ileri sürüldü.
ÖNCE İNTİHARA KALKIŞTI SONRA İTİRAF ETTİ
Hakkındaki iddialar üzerine canlı yayına bağlanan Bahri Maraşlı suçlamaları reddetti. Çelişkili ifadelerde bulunan bahri Maraşlı 25 Mayıs'ta otomobili içerisinde intihara kalkıştı.
Çenesine dayadığı tabancayı ateşleyen Bahri Maraşlı, ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kendine gelen Maraşlı polise verdiği ifadesinde bu kez suçunu kabul etti. Polise Fatma Öz ile taratışlıklarını ve başına bir el ateş ederek öldürdüğünü belirten Bahri Maraşlı, cesedin yerini de polise tarif etti.
FATMA'YI ÖLDÜRÜP ÜZERİNE TAŞLARLA KAPATMIŞ
Cinayeti itiraf eden Bahri Maraşlı hastaneden taburcu edilir edilmez, olay yerine götürülerek tespit yaptırıldı. Maraşlı, polisleri cesedi sakladığı Gürün ilçesi Kavak Köyü yakınlarındaki boşluk araziye götürdü.
Bahri Maraşlı'nın gösterdiği yerde yapılan aramalarda, Fatma Öz'ün cesedi, üzeri taşlarla kapatılmış halde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Fatma Öz'ün cesedi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
ÖLDÜRMEK İÇİN ARAZİYE GÖTÜRMÜŞ
Hastanede verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf eden Bahri Maraşlı'nın Fatma Öz ile evinde buluştuklarını ve burada tartışma yaşadıklarını söylediği öğrenildi.
Daha sonra konuşmak için evden birlikte çıkarak otomobille şehitler tepesi yakınlarındaki bir yerde durduklarını belirten Bahri Maraşlı, burada Fatma Öz'ün başına 1 el ateş ettiğini ve daha sonra tekrar otomobile bindirerek Kavak Köyü yakınlarında gömdüğünü söyledi.
Müge Anlı 25 Mayıs 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'dan canlı yayında tepki "Anlaşılır gibi değil"
Bahri Maraşlı'nın cinayeti işledikten sonra yaşananları anlattığı M.F.A ve Y.D.O adlı iki kadının ise cinayeti bilmelerine rağmen Müge Anlı'nın programına katılarak Bahri Maraşlı'yı savundukları ortaya çıktı.
Polis Bahri Maraşlı'nın bu iki arkadaşını da gözaltına aldı. Bahri Maraşlı ve arkadaşları emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.
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