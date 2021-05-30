SON DAKİKA | Müge Anlı canlı yayında aranıyordu! Cani sevgili kan donduran itiraf! Sivas'ta Fatma Öz'ün cesedi 40 gün sonra bulundu





Bahri Maraşlı'nın cinayeti işledikten sonra yaşananları anlattığı M.F.A ve Y.D.O adlı iki kadının ise cinayeti bilmelerine rağmen Müge Anlı'nın programına katılarak Bahri Maraşlı'yı savundukları ortaya çıktı.



Polis Bahri Maraşlı'nın bu iki arkadaşını da gözaltına aldı. Bahri Maraşlı ve arkadaşları emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

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