Çarpıcı iddia: Kovid laboratuvarda üretildi

Yeni bir araştırmaya göre dünyada koronavirüs pandemisine neden olan Kovid-19 virüsünün doğada hiçbir atası bulunmuyor. Profesör Angus Dalgleish ve Dr. Birger Sorensen'in yaptığı araştırmaya göre virüs, Çinli bilim insanları tarafından laboratuvarda üretildi ve çeşitli tersine mühendislik yöntemleriyle yarasalardan doğal yollarla bulaşmış gibi gösterildi. Kovid- 19'un ortaya çıktığı ilk günden beri, virüsün ilk nereden yayıldığı, salgının bilerek ortaya çıkarıldığı ya da virüsün insan eliyle yapıldığına kadar birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Ancak şimdiye kadar bunlarla ilgili ciddi bir araştırma yoktu. Yeni bir çalışma, Çinli bilim insanlarının bir Wuhan laboratuvarında Kovid-19'u yarattığını, ardından virüsün yarasalardan doğal olarak evrimleşmiş gibi görünmesini sağlamak için virüsün tersine mühendislik çalışmalarıyla izlerini örtmeye çalıştığını iddia ediyor. Makalenin yazarlarından İngiliz Profesör Angus Dalgleish, Londra St. George Üniversitesi'nde onkoloji profesörü. Dalgleish, HIV aşısıyla ilgili yaptığı çalışmalarıyla tanınıyor. Norveçli bilim insanı Dr. Birger Sorensen ise koronavirüse karşı Biocavv-19 adlı bir aşı geliştiren ilaç şirketi Immunor'un başkanı. İddialar, Çin laboratuvarlarında "verilerin kasıtlı imha edilmesi, gizlenmesi veya kirletilmesi" suçlamalarını içeriyor ve Çin'deki bilim insanlarının susturulup ortadan kaybolmasına dikkat çekiyor. Daily Mail tarafından elde edilen ve önümüzdeki günlerde yayınlanması planlanan makale, bilim camiasında ses getirmeye hazırlanıyor.