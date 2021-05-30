Çelik kasayı ormanlık alana götürüp açtılar! Gizli kameraya yakalandılar

İstanbul'un Üsküdar İlçesi'ne bağlı Ferah Mahallesi'ndeki bir adrese giren iki hırsız, içerisinde 84 bin lira, iki bin dolar, altı çeyrek altın ve iki yüzük bulunan çelik kasayı çaldı.

Olay yerine kiralık bir araçla geldikleri saptanan ve adresteki gizli kameraya yansıyan hırsızlar K.Y. (21) ve A.Ç. (23), Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları çelik kasayı olaydan sonra Arnavutköy İlçesi'ndeki bir ormanlık alana götürdükleri ve çelik kasayı açarak içerisindeki paraları ve ziynet eşyalarını çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerden K.Y. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, A.Ç. isimli şüpheli ise tutuklandı.