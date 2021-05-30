Çiftçinin feci ölümü! Tamir ettiği biçerdövere sıkıştı...

Edinilen bilgiye göre olay, Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyünde meydana geldi. Biçerdöver sürücüsü Mustafa P. (48) araçta meydana gelen arızayı gidermek için tarım aracının altına yattı. Mustafa P., tamir esnasında aracın çalışması sonucu biçerdövere sıkıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Batman'ın Beşiri İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.