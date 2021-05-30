Dağcı Yana'nın cenazesi yarın Ukrayna'ya götürülecek





'CENAZE HELİKOPTERLE ALINDI'



28 Mayıs günü saat 14.30 sıralarında Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ile yapılan aramalar sonucu, bölgede Kryvosheia'nın cansız bedeni bulundu. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı tarafından helikopter görevlendirildi. Saat 17.00 sıralarında cansız beden helikopterle tahliye edildi. Kryvosheia'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.