Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 30 Mayıs 2021 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Aktif fay hatlarının geçiş yolu üzerinde yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Ege Denizi ve Akdeniz'de meydan gelen şiddetli depremlerin sonrasında vatandaşlarımız son dakika deprem bilgilerine erişmek adına deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. Merak edilen deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (30 MAYIS 2021 PAZAR)

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularının yanıtları ve 30 Mayıs 2021 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi detayları şöyle;