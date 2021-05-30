Direksiyonda fenalaştı uygulama noktasından yardım istedi

Gemlikte'te otomobiliyle termnal kavşağından dönüş yaptığı sırada kendisini iyi hissetmeyen Halil Kılınç paniğe kapıldı.

Hemen ilerde polisin uygulama noktasını fark eden Kılınç otomobilini güçlükle polislerin yanına çekmeyi başardı. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla kontrol noktası oluşturulan uygulama noktasına gelen sürücüyü gören polisler durumu fark ederek hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Halil Kılınç'a ilk müdahaleyi yaptı.

Talihsiz adamın kalp krizi geçirdiği anlaşılınca hemen Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.