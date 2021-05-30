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Giriş Tarihi: 30.5.2021 19:26

Direksiyonda fenalaştı uygulama noktasından yardım istedi

REMZİ YILMAZ
Direksiyonda fenalaştı uygulama noktasından yardım istedi

’da otomobiliyle seyir halinde olan 61 yaşındaki Halil Kılınç, direksiyon başında fenalaştı. terminali önünde kurulan uygulama noktasına güçlükle yanaşan Kılınç polislerden yardım istedi.

Gemlikte'te otomobiliyle termnal kavşağından dönüş yaptığı sırada kendisini iyi hissetmeyen Halil Kılınç paniğe kapıldı.

Hemen ilerde polisin uygulama noktasını fark eden Kılınç otomobilini güçlükle polislerin yanına çekmeyi başardı. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla kontrol noktası oluşturulan uygulama noktasına gelen sürücüyü gören polisler durumu fark ederek hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Halil Kılınç'a ilk müdahaleyi yaptı.

Talihsiz adamın kalp krizi geçirdiği anlaşılınca hemen Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Direksiyonda fenalaştı uygulama noktasından yardım istedi
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