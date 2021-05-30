Eski eşini satırla öldürene haksız tahrik talep edildi

Eskişehir'de, 2 yıl önce anaokulunda aşçı olarak çalışan eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı başına satırla vurarak öldüren Yalçın Özalpay'a "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ankara Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen davada tutuklu sanık Yalçın Özalpay, İstinaf Mahkemesi'ndeki savunmasında, eşinin kendisini aldattığını, 10 yıldır başkasıyla yaşadığını, ayrıldıktan sonra bile kendi evine yakın ev tuttuğunu ve sürekli kendisini tahrik edip tehdit ettirdiğini söyledi. Kadının ailesinin avukatları da sanığın tahrik indirimi için aldatmayı öne sürdüğünü belirtti. Davada istinaf savıcısı, Ayşe Tuba Arslan'ın boşanma aşamasında bahsi geçen erkekle çok sayıda karşılıklı arama kaydının olduğu, yoğunluk ve iletişimin geç saatlerde olması nedeniyle Özalpay'ın eylemini haksız tahrik altında işlediği beyanına itibar edilmesi gerektiği kaydedildi. Mahkeme, duruşmayı 25 Haziran'a erteledi.