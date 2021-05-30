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Giriş Tarihi: 30.5.2021 10:13 Son Güncelleme: 30.5.2021 10:13

Yer: ! Eve serası kurmuşlar

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Yer: Gaziantep! Eve esrar serası kurmuşlar

'te bi eve kurdukları  özel çadırlarda güçlendirilmiş yetiştiren 2 kişiden biri yakalandı.

Gaziantep'te bir eve baskın düzenleyen polis, odalara kurulan özel çadırlarda ekilen güçlendirilmiş esrar ele geçirildi. Baskında kurutulmaya bırakılan 2 kilo esrar ile 65 kök DKANJ (güçlendirilmiş esrar) ele geçiren polis, esrar eken şahıslardan birini gözaltına aldı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Emek mahallesinde bir ikamete operasyon düzenledi. Baskında, oda içerisine uyuşturucu yetiştirmek için özel dizayn edilmiş 2 adet aliminyum çadır içerisinde 65 kök SKANK (güçlendirilmiş esrar) maddesi ile çadırların yanında kurumaya bırakılmış 2 kilogram esrar ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili G.G. ismli şahıs yakalanarak hakkında yasal işlem başlatılırlen, B.D. isimli firari şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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Yer: Gaziantep! Eve esrar serası kurmuşlar
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